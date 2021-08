Stiri pe aceeasi tema

- Sutele de incendii violente de vegetatie din Grecia si Turcia au deteriorat calitatea aerului in estul Mediteranei. Focul a eliberat in atmosfera cantitati uriase de particule fine, iar fumul s-a raspandit pana in nordul Africii. La aceasta se adauga concentratiile mari de praf african deasupra Greciei,…

- Imaginile din Grecia sunt apocaliptice. Flacarile inainteaza cu o viteza uluitoare și localitate dupa localitate este evacuata. Romania se statelor UE care au sarit in ajutorul Greciei. Pentru prima oara țara noastra trimite un convoi terestru pentru a ajuta autoritațile elene la stingerea incendiilor…

- Calitatea aerului s-a deteriorat in Grecia si in estul Mediteranei din cauza multiplelor incendii care ard in intreaga regiune, potrivit Statiei meteorologice a Observatorului National din Atena, unul dintre cele mai vechi institute stiintifice din Europa, care a analizat imaginile din satelit, informeaza…

- Romania trimite in Grecia, vineri, un modul format din peste 100 de pompieri, 23 de autospeciale, cisterne si un centru de comanda, anunta seful DSU. Raed Arafat a declarat ca este prima data cand Romania trimite un modul terestru pentru incendii de padure in afara tarii.

- Calitatea aerului s-a deteriorat in Grecia si in estul Mediteranei din cauza multiplelor incendii care ard in intreaga regiune, potrivit Statiei meteorologice a Observatorului National din Atena, unul dintre cele mai vechi institute stiintifice din Europa, care a analizat imaginile din satelit, informeaza…

- Alerta in Grecia din cauza temperaturilor extreme, care alimenteaza incendii in partea continentala și pe insule. Fumul a ajuns la Atena, iar rezidenții au fost sfatuiți sa ramana in spații inchise.

- Un val de caldura extrema se intinde peste sudul Europei și mai multe țari din jurul Mediteranei se afla in stransoarea a zeci de incendii care forțeaza evacuarea localitaților și stațiunilor turistice și devasteaza zeci de mii de hectare de paduri. Zeci de sate și hoteluri au fost evacuate duminica,…

