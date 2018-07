Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma unui incendiu de vegetatie care a afectat peste 500 de case si cladiri in nordul statului american California, relateaza site-ul agentiei Dpa si postul BBC.

- Cel putin o persoana a decedat, iar cel putin alte trei persoane au fost ranite, in urma unui incendiu de vegetatie care a distrus zeci de cladiri in nordul statului american California, fortand mii de oameni sa-si paraseasca locuintele, informeaza site-ul postului ABC News.

- 76 de oameni au murit in incendiile care s-au raspandit rapid in apropierea Atenei, potrivit celor mai recente date oficiale, citate de presa internaționala. Cel puțin 188 de persoane au fost ranite, dintre care 23 de copii.

- Cel putin 60 de persoane au murit si peste 170 sunt ranite dupa ce doua incendii de padure au scapat de sub control in apropierea Atenei. Autoritatile au cerut luni oamenilor sa-si paraseasca locuintele dupa ce vantul puternic a intetit cele mai grave...

- Cel putin 15 persoane au murit din cauza caniculei in Japonia si alte 12.000 au fost spitalizate in primele saptamani ale lunii iulie, potrivit cifrelor oficiale publicate duminica, in timp ce termometrele afisau peste 40 de grade Celsius in numeroase orase.Douasprezece persoane au murit in…

- Japan has been hit by torrential rain and suffered devastating flooding and landslides. More than 60 have been killed with officials warning of worse weather to come. pic.twitter.com/loBWtEsAxT— Channel 4 News (@Channel4News) July 8, 2018 Torrential rain in Japan: Abt 100 people…

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.