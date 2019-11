Stiri pe aceeasi tema

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, relateaza dpa potrivit Agerpres Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta, a declarat…

- Poliția animalelor din Australia desfașoara o acțiune de cautare a unui boa constrictor într-o suburbie din Sydney dupa ce luni a fost descoperita o uriașa piele ce abia ar ar fi fost napârlita de șarpe, scrie Guardian. Pielea a fost gasita pe un șantier, iar guvernul statului New…

- Astfel de incendii se produc in fiecare an pe insula-continent in timpul primaverii si verii australe. Anul acesta insa, au fost extrem de precoce si de intense, izbucnind imediat dupa debutul lunii septembrie, in focare identificate din nordul statului New South Wales (sud-estul tarii) si pana in…

- Roxlyn Bowie, mama a doi copii, a disparut din casa ei din Walgett (Australia) pe 5 iunie 1982. De atunci, nimeni n-a gasit-o, n-a știut nimic despre ea, autoritațile n-au descoperit niciun indiciu. In 2014, un procuror a dezvaluit ca are dovezi ca Roxlyn ar fi moarta, dar cadavrul tot n-a fost gasit,…

- 'In unele cazuri au fost doar copii care se jucau cu focul si au pierdut controlul asupra flacarilor, in alte cazuri focurile au fost aprinse in mod deliberat', a declarat la o conferinta de presa comisarul politiei din Queensland, Katarina Carroll. Potrivit agentiei locale AAP, cel putin patru copii,…

- 400 de persoane au fost evacuate in doua state din estul Australiei, din cauza a peste 130 de incendii de vegetație. S-au inregistrat doar pagube materiale si nicio persoana nu si-a pierdut viata. Aproape o mie de pompieri lupta cu cele peste 80 de incendii in Queensland, o zona afectata de o seceta…

- Desi mai sunt inca trei luni pana la vara australa, in statul Queensland continua sa fie active 65 de incendii de padure, iar conditiile meteo adverse sunt prognozate si marti.Sefa executivului din Queensland, Jackie Trad, a informat ca 47 "de structuri", majoritatea locuinte, au fost afectate…