- Atunci cand oficialii din Hawaii au prezentat anul trecut un raport in care au clasificat dezastrele naturale care ar putea ameninta cel mai probabil populatia, tsunamiurile, cutremurele si riscurile vulcanice au ocupat un loc important. Aproape de partea de jos a unui grafic codificat pe culori, agentia…

- Biilantul incendiilor din Maui a ajuns la 89 de morti, au anuntat, sambata, autoritatile, devenind astfel cel mai mortal incendiu de vegetatie din SUA din ultimul secol, relateaza Reuters. Amploarea pagubelor a devenit tot mai evidenta sambata, in timp ce echipe de cautare cu caini pentru cadavre scotoceau…

- Pe insula Maui, din Hawaii, continua operatiunile pentru gasirea victimelor incendiilor de vegetatie ce au ucis cel putin 80 de persoane. Guvernul american trimite resurse suplimentare in sprijinul eforturilor de cautare, informeaza Rador.Caini dresati special cauta cadavre pe sub daramaturile cladirilor…

- Hawaii nu este un stat strain de incendiile de vegetație, dar cele din ultimele zile sunt numite unele dintre cele mai grave din istoria arhipelagului. Bilanțul lor este devastator, iar ceea ce a declanșat flacarile apocaliptice este inca in curs de investigare, transmite BBC.

- Un locuitor din Maui a declarat ca el și familia sa au avut la dispoziție doar „cateva minute pentru a scapa” de incendiile care au devastat complet insula Hawaii și ca toți cunoscuții sai și-au pierdut casele in urma dezastrului, potrivit Insider, transmite digi24.ro.

- Incendii de vegetatie alimentate de rafale de vant aduse de apropierea unui uragan au ucis miercuri cel putin sase persoane si au provocat pagube importante pe insula Maui, un paradis turistic din Hawaii, obligandu-i pe unii oameni sa sara in ocean pentru a scapa de fum si flacari, relateaza Reuters…

- Stare de alerta in paradis: O destinație de vacanța de lux, mistuita de incendii devastatoare: 'Oamenii sar in apa pentru a scapa de foc'Incendii au facut ravagii miercuri in arhipelagul american Hawaii, unde a fost declarata stare de urgenta, numerosi locuitori fiind nevoiti sa-si evacueze locuintele…

- Romania a trimis in Grecia un nou modul specializat de stins incendii de padure, dupa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat o decizie in acest sens. 90 de pompieri au plecat catre Grecia pentru 15 zile.