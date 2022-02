Stiri pe aceeasi tema

- 42 de incendii de vegetație uscata care au afectat o suprafața totala de 269 de hectare au fost lichidate de pompieri vineri in mai multe localitați din țara. Pentru a impiedica extinderea flacarilor, terenurile din apropierea fasiilor forestiere au fost arate.

- Pompierii militari intervin vineri seara pentru stingerea unui incendiu de vegetatie izbucnit in cartierul Ostroveni din Ramnicu Valcea, pe malul raului Olanesti, din municipiul resedinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, in zona…

- Un incendiu de proportii a cuprins, duminica, aproximativ 40 de hectare de vegetatie uscata din judetul Prahova. Terenul afectat de foc este traversat de o conducta care transporta gaze si la care pompierii au observat o flacara de un metru si jumatate, cel mai probabil intretinuta de o scapare de…

- De trei ori au ajuns, vineri, autospecialele pompierilor de la ISU Giurgiu in zona cunoscuta de localnici drept ”Valea lui Gheorghița”. In toate cele trei cazuri a ars vegetație uscata, insa in ultimul incident au ars și traversele caii ferate din apropiere, dar și izolația conductelor de caldura. Primul…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit vineri seara, in jurul orei 18:00, in apropiere de satul Cojușna, raionul Strașeni. Imagini video cu flacarile puternice care se extindeau cu repeziciune au fost surpinse de mai mulți internauți și le-au incarcat pe rețelele de socializare.

- Pompierii din judetul Buzau intervin, vineri seara, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata care afecteaza o suprafata totala de circa 40 de hectare, focul extinzandu-se rapid din cauza vantului puternic. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau a informat ca unul dintre incendii…

- Mai multe explozii au fost raportate, luni, in apropierea complexului nuclear Bushehr, in sudul Iranului, dar autoritatile iraniene sustin ca este vorba de un exercitiu militar si avertizeaza Israelul cu o riposta "devastatoare" in cazul unui atac. Un oficial din cadrul Administratiei de la Teheran,…

- In intervalul 3-5 decembrie, pompierii militari maramureșeni au intervenit in cazul a 6 situații de urgența, informeaza ISU Maramureș. Vineri 3 decembrie, pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism.…