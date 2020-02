Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Sebeș și Cugir au intervenit in aceasta noapte, in jurul orei 1,00, la un incendiu care a izbucnit la anexa unei case din Cugir. Din cauza ca nu a fost observat la timp de proprietarii imobilului, focul s-a propagat și la o casa invecinata. Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizate…

- Un incendiu a fost anunțat azi, 9 Februarie, la ora 16:44, in localitatea Chilia. Focul a izbucnit la anexa gospodareasca (șura), iar pompierii ISU au intervenit pentru identificarea și lichidarea tuturor focarelor. Nu au fost inregistrate victime. La fața locului s-au deplasat 9 subofițeri din cadrul…

- Cartierul Verde situat la ieșirea din Arad spre Oradea pare a fi blestemat. Un nou incendiu a avut loc in cursul acestei nopți. Imediat dupa miezul nopții, in jurul orei 00:40, s-a anunțat prin 112, un incendiu la case particulare din Cartierul Verde, produs in urma exploziei unei butelii exterioare…

- Ieri, 01 februarie a.c., in jurul orei 16:50, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, la un incendiu de vegetație uscata, in satul Podul Lacului, com. Poiana Cristei. Sprijiniți de SVSU Poiana Cristei, dupa circa…

- O anexa și acoperișul unei case au fost cuprinse de flacari. Pompierii sosiți de urgența la locul evenimentului au gasit acoperișul anexei cuprins în totalitate de flacari și o parte din acoperișul casei. „Doua autospeciale pentru stins incendii au fost alertate în cursul…

- Ziarul Unirea INCENDIU la anexa unei firme din Aiud: Focul arde pe o suprafața de aproape 50mp. Au intervenit pompierii INCENDIU la anexa unei firme din Aiud: Focul arde pe o suprafața de aproape 50mp. Au intervenit pompierii Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 16.40, la anexa unei firme…

- Potrivit ISU Cluj, trei autospeciale pentru stingerea incendiilor și o autospeciala pentru intervenții și salvari de la înalțimi au intervenit, în cursul dimineții de duminica, în jurul orei 5:00, pentru a lichida flacarile care au cuprins acoperișul unei case de locuit. Pompierii…

- Un barbat din localitatea vasluiana Dragomanesti, comuna Gherghesti, si-a incendiat, marti, locuinta, pompierii actionand pentru ca focul sa nu se extinda la alte locuinte din apropiere. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, barbatul, cunoscut cu probleme…