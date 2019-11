Prin bibliotecile lumii…despre Daci

C.Julius Caesar (100-44 B.C.) in Comentarii De Bello Gallico(VI, 25), vorbind de spre padurea Hercynia ne spune ca se intindea de la izvoarele Dunarii pâna in Tara Daciei : “ ….rectaque Danubii regione pertinet ad fines Dacorum……” Poetul Publius Vergilius Maro (70-19 B.C.) in “Aeneis” (III, 34) vorbind despre zeul Marte il… [citeste mai departe]