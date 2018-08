Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de vegetatie din Mendocino, cel mai mare din istoria statului american California, nu va putea fi stins decat la inceputul lunii septembrie, preconizeaza reprezentantii Departamentului de Pompieri din California, relateaza Reuters.

- Doua incendii care se propaga cu repeziciune in nordul Californiei s-au extins la peste doua treimi din suprafata Los Angeles, context in care peste 20.000 de localnici au primit ordin de evacuare, relateaza...

- Cel puțin șase persoane au murit in California din Statele Unite, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma incendiului de vegetație care inca se extinde, deși mii de pompieri incearca de o saptamana sa il stinga, scrie ziare.com.

- Mai mult de 30 de pompieri se lupta de doua zile cu doua incendii de vegetație in Costa de la Luz, in Cadiz, Spania.Incendiul cel mai mare a pornit sambata, in jurul orei 11:30, in apropierea localitații Cortijo de la Hoya, in apropierea orașului de Tarifa, aflat pe coasta.

- Incendii de vegetatie devastatoare in statul american Utah. Peste 12 mii de hectare au fost afectate, in cateva zile. Peste 1.000 de oameni au fost evacuati dintr-o zona montana, iar intr-o alta regiune, sute de localnici au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele.

- Pompierii au reusit sa avanseze in ultimele ore in lupta cu incendiul care de sambata trecuta a mistuit 34.800 de hectare de vegetatie in statul California, relateaza vineri EFE. Departamentul Forestier si de Protectie impotriva incendiilor din California (Cal Fire) arata in raportul sau de joi ca incendiul,…

- Pompierii au raportat progrese importante in lupta cu flacarile in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in California de Nord, care a pus in pericol sute de cladiri si a provocat evacuarea a peste o mie de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Incendiul Pawnee,…

- Peste 2.000 de locuințe evacuate și mii de hectare distruse de flacari in timpul unui incendiu de vegetație in Colorado, Statele Unite. Este a 11-a zi de la izbucnirea focului și din cauza vantului puternic, in loc sa fie stins acesta continua sa se extinda, scrie Reuters citat de Agerpres. Meteorologii…