Incendii de vegetaţie Portugalia şi Spania, California. Situația la zi Pompierii portughezi care incearca de sapte zile sa stinga un incendiu urias in sudul tarii au declarat vineri ca se tem de o noua intensificare a flacarilor dupa acalmia din ziua precedenta, care le-a permis sa inregistreze progrese si sa circumscrie focarul, informeaza AFP. La mii de kilometri, in California, incendiul 'Carr', care s-a format pe 23 iulie, a facut o noua victima, un pompier specializat in mecanica echipamentelor grele, ucis joi pe o autostrada, potrivit Serviciului pompierilor din California, Calfire. Situația din Portugalia In Portugalia, 'vanturile au…

- CHIȘINAU, 7 aug — Sputnik. Un val de caldura fara precedent a pus stapânire pe cea mai mare parte a continentului european — incendii devastatoare în Portugalia și Spania, temperaturi neobișnuit de ridicate în Danemarca, Olanda și alte țari din nordul Europei.…

