Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 30 de pompieri se lupta de doua zile cu doua incendii de vegetație in Costa de la Luz, in Cadiz, Spania.Incendiul cel mai mare a pornit sambata, in jurul orei 11:30, in apropierea localitații Cortijo de la Hoya, in apropierea orașului de Tarifa, aflat pe coasta.

- Mai mult de 30 de pompieri se lupta de doua zile cu doua incendii de vegetație in Costa de la Luz, in Cadiz, Spania. Vezi galeria foto + 3 + 3 Incendiul cel mai mare a pornit sambata, in jurul orei 11:30, in apropierea localitații Cortijo de la Hoya, in apropierea orașului de Tarifa, aflat pe coasta.…

- Un al doilea pompier si a pierdut viata in incendiul din apropierea orasului Redding, in nordul Californiei, a precizat vineri pentru AFP un purtator de cuvant al serviciului de pompieri Calfire, conform Agerpres.ro. 39; 39;Doi pompieri au murit in incendiul 39;Carr 39;. Soferul unui buldozer a murit…

- Autoritatile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat in apropierea Berlinului sa se pregateasca de o posibila evacuare din cauza unui incendiu dintr-o padure apropiata, scrie New York Times, citand The Associated Press.

- Incendiile de vegetatie din California s-au extins marti pana in apropierea Parcului National Yosemite, in timp ce echipele de interventie se lupta cu flacarile in conditii dificile - teren in panta, greu accesibil, si fum gros degajat de foc - pentru a proteja comunitatile aflate in pericol, informeaza…

- Peste 600 de migranti, dintr un total de 616 aflati la bordul a 20 de ambarcatiuni, au fost salvati in cursul zilei de luni in largul Spaniei, au precizat luni serviciile spaniole de salvare pe mare pe contul lor de Twitter, informeaza AFP.In stramtoarea Gibraltar, 377 de persoane repartizate in 18…

- Padurea Rosie de la Cernobil a luat foc. Incendiul a cuprins rapid 10 hectare de vegetatie. Peste 100 de pompieri au incercat sa stinga focul, dar eforturile lor nu au avut succes. Flacarile au pornit de la iarba uscata, apoi s-au extins si la copacii din Padurea Rosie, unul dintre cele mai iradiate…

- Pompierii militari argeșeni au lichidat aseara incendiul de vegetație izbucnit pe Transfagarașan, in apropierea Cetații Poenari. In ultimele doua saptamani vegetația din zona s-a aprins de doua ori.