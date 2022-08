Stiri pe aceeasi tema

- Stare de alerta in Portugalia, dar si in sudul Franței, din cauza incendiilor de vegetatie. Sute de pompieri lupta inca de ieri cu un urias incendiu la doar 30 de km de capitala Lisabona. De asemenea, incendiile ameninta localitatile din apropierea orasului Marsilia.

- Pompierii au ieșit cu sutele in teren, facand eforturi sa stinga flacarile izbucnite in apropierea capitalei portugheze, intervenindu-se inclusiv de la nivel aerian, cu aparate de zbor destinate stingerii incendiilor de vegetație. Sute de pompieri au intervenit, duminica, pentru a lupta cu flacarile…

- Temperaturile vor crește in urmatoarele zile și in Olanda și Belgia, in timp ce incendiile de vegetație continua sa faca ravagii in sudul continentului, scrie BBC . Europa de Vest se va confrunta in continuare cu temperaturi sufocante in urmatoarele zile, pe masura ce valul de canicula se indreapta…

- Europa de Vest se confrunta cu temperaturi sufocante marți, pe masura ce valul de caldura feroce se indreapta spre nord. In Franța și Marea Britanie au fost emise avertismente de caldura extrema, in timp ce nordul Spaniei a inregistrat luni temperaturi de 43 de grade Celsius. Incendiile din Franța,…

- Europa e cuprinsa de canicula. In Marea Britanie a fost convocata o reuniune de urgența a Cabinetului pentru a discuta despre primul cod roșu de „canicula extrema” din regat. In Franța, un parlamentar a descris vremea caniculara drept „iadul”. In Portugalia, premierul monitorizeaza incendiile de padure…

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. Trei incendii majore de vegetație sunt greu de controlat in Croația, pentru stingerea lor fiind trimiși pompieri și militari. In…

- Zone intinse din Europa se confrunta cu temperaturi extreme. In Spania si Portugalia, mercurul a urcat aproape de 45 de grade, iar in Italia meteorologii avertizeaza ca vor fi temperaturi istorice.

- Vreme extrema in vestul Europei. Franta, Spania si Portugalia se confrunta cu un val de canicula atipic pentru luna iunie. In Franta 23 de departamente sunt sub cod portocaliu de temperaturi ridicate. Si in Spania si Portugalia temperaturile au depasit 40