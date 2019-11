Incendii de vegetaţie în Australia - Sydney se pregăteşte pentru o situaţie ''catastrofală'' Locuitorii din zona Sydney se pregateau luni sa se confrunte cu o situatie "catastrofala" din cauza riscului de recrudescenta a incendiilor de vegetatie care au determinat autoritatile sa declare stare de urgenta, relateaza AFP.



Pentru prima data, cel mai mare oras al Australiei si imprejurimile sale se confrunta cu cel mai inalt nivel de alerta de incendii emis vreodata.



Autoritatile au avertizat ca "vietile locuitorilor si casele vor fi in pericol".



"Nimic nu este construit sau conceput pentru a rezista la acest gen de situatie catastrofala la care ne asteptam",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din statele australiene Queensland și New South Wales au decretat luni stare de urgența, întrucât zona de est a țarii este amenintata de izbucnirea unui incendiu „catastrofal” de vegetatie, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Incendiile din nordul statului New…

- Cel putin trei oameni au murit si 150 de locuinte au fost distruse de incendii de vegetatie considerate "fara precedent" de autoritatile din Australia, transmite DPA. Zone intinse din estul tarii sunt devastate in continuare de flacari.Pompierii au gasit ramasitele arse ale unui barbat…

- Incendiile de vegetație din Australia au provocat decesul a cel puțin doua persoane, dispariția altor șapte și distrugerea a cel puțin 150 de locuințe, in cea de-a doua zi a focurilor ce cunosc o amploare fara precedent pe continentul australian, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Mii…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…

- Biroul de Meteorologie din Australia a anuntat ca in anumite zone din statul New South Wales precipitatiile au fost de aproape 100 mm in cursul zilei de duminica. Ploile au fost intampinate cu mare bucurie in orase precum Bourke, aflat la 800 de kilometri nord-vest de Sydney, unde oamenii au inceput…

- Sute de koala au murit intr-un incendiu de vegetatie care face ravagii pe coasta de est a Australiei, au informat miercuri autoritatile locale, citate de AFP potrivit Agerpres. Agentii responsabili pentru protectia faunei din nordul statului australian New South Wales sunt extrem de ingrijorati pentru…

- Poliția animalelor din Australia desfașoara o acțiune de cautare a unui boa constrictor într-o suburbie din Sydney dupa ce luni a fost descoperita o uriașa piele ce abia ar ar fi fost napârlita de șarpe, scrie Guardian. Pielea a fost gasita pe un șantier, iar guvernul statului New…

- Vantul puternic a alimentat luni mai multe incendii de vegetatie din doua state din Australia, mii de hectare fiind devastate de flacarile scapate de sub control, au anuntat reprezentati ai departamentului de pompieri, citati de Reuters potrivit Agerpres. Rafalele de vant au afectat si unele curse…