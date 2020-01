Incendii de vegetatie in Australia: premierul Scott Morrison, criticat de pompieri

Stiri pe aceeasi tema

- Focul a inghitit suprafete intinse din partea de sud-est, iar autoritatile au evacuat orase intregi de pe coasta, inclusiv o zona turistica foarte populara. Infiorator este ca mii de oameni sunt in acest moment inconjurați de flacari. 19 oameni au murit pana acum. In plus, 500 de milioane de animale…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- Pompierii voluntari care nu s-au prezentat la locurile de munca obișnuite pentru a se dedica luptei impotriva incendiilor de vegetație care afecteaza Australia in aceasta perioada vor primi compensații din partea autoritaților, a anunțat duminica premierul Australiei, Scott Morrison, informeaza DPA.Potrivit…

- Pompierii si autoritatile din statul australian New South Wales (NSW) se pregatesc pentru conditii ''foarte periculoase'' de incendii de vegetatie, marti, in timp ce zeci de focare sunt in continuare active, au anuntat autoritatile citate luni de agentia DPA. Dupa ce duminica…

- Pompierii si autoritatile din statul australian New South Wales (NSW) se pregatesc pentru conditii ''foarte periculoase'' de incendii de vegetatie, marti, in timp ce zeci de focare sunt in continuare active, au anuntat autoritatile citate luni de agentia DPA, potrivit Agerpres. Dupa ce duminica si…

- Premierul australian a negat joi ca politica sa de mediu este responsabila pentru incendiile care devasteaza tara, estimand ca guvernul sau depunea deja suficiente eforturi impotriva incalzirii globale, informeaza AFP. Declaratia sa survine in contextul in care zeci de noi incendii fac ravagii in mediul…

- Premierul demis Viorica Dancila a criticat programul de guvernare al PNL, propus de Ludovic Orban, si a mentionat ca se intampla exact lucrurile de care PSD s-a temut cand a fost indepartat de la guvernare.

- Procurorul general al SUA, William Barr, si ministrul pentru afaceri interne al Australiei, Peter Dutton, au declarat ca negociaza un acord care le va permite fortelor de politie sa aiba acces mai rapid la dovezi electronice din cealalta tara. Potrivit Departamentului Justitiei al SUA, oficiali americani…