Incendii de pădure soldate cu cel puţin nouă morţi, în Ucraina Aproape 150 de incendii de padure au izbucnit in ultimele zile in regiunea Luhansk din estul Ucrainei, aproape de zona controlata de separatistii prorusi, anunta digi24 . Focul a cuprins si 11 sate. Opt oameni au murit si zece sunt spitalizati, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar 250 de case au fost distruse. Incendiile au cuprins in total 18.000 de hectare. Pompierii au reușit sa stinga 80 dintre focare. Majoritatea s-au aprins in apropierea zonei controlate de separatistii pro-rusi. Autoritatile ucrainene suspecteaza ca o parte dintre ele au fost provocate de bombardamentele acestora.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

