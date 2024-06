Incendii de pădure în sud-estul Turciei. Cinci persoane au murit Cinci persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unor incendii de padure, care au devastat mai multe sate din sud-estul Turciei. Trei persoane din Diyarbakir si doua persoane din Mardin si-au pierdut viata „Au fost cinci morti si 44 de raniti, dintre care zece in stare grava in doua zone din apropierea orasului Mardin”, a scris ministrul Sanatatii din Turcia, Fahrettin Koca, pe reteaua X. „Incendiul a izbucnit joi seara intr-o zona situata la aproximativ 30 de kilometri sud de orasul Diyarbakir si s-a extins rapid, alimentat de vantul puternic, afectand cinci sate”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

