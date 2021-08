Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au instituit duminica situatie de urgenta publica in orasul Sarov, 370 kilometri est de Moscova, unde se afla un important centru de cercetari nucleare, in urma extinderii incendiilor de padure din rezervatia naturala Mordovia in regiunea Novgorod, relateaza

- Autoritatile ruse au instituit duminica situatie de urgenta publica in orasul Sarov, 370 kilometri est de Moscova, unde se afla un important centru de cercetari nucleare, in urma extinderii incendiilor de padure din rezervatia naturala Mordovia in regiunea Novgorod, relateaza agentiile de presa DPA…

- Autoritatile ruse au instituit duminica situatie de urgenta publica in orasul Sarov, 370 kilometri est de Moscova, unde se afla un important centru de cercetari nucleare, in urma extinderii incendiilor de padure din rezervatia naturala Mordovia in regiunea Novgorod, relateaza agentiile de presa DPA…

- Avocata sa, Veronika Poliako, a declarat la postul de televiziune Dojd TV ca mentinerea Kirei Iarmis in arest la domiciliu va dura cel putin pana pe 6 ianuarie 2022.Kira Iarmis face parte dintre apropiatii opozantului rus, care sunt supusi unor presiuni puternice in Rusia, in contextul reprimarii tot…

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Flacarile vin din pavilionul administrativ. Au fost evacuați toți pacienții. Pompierii au ajuns rapid la fața locului și intervin pentru stingerea flacarilor. IPJ anunța ca polițiștii au fost sesizați in jurul orei 19.00…

- Dupa mai multe ore de intrerupere, zborurile intre Germania si Rusia au fost reluate miercuri seara intre cele doua tari, pe fondul unui conflict legat de Belarus, a anuntat compania aeriana germana Lufthansa, relateaza AFP. ''Autoritatile ruse au acordat autorizare companiei Lufthansa…

- Doua fete din Rusia au dat foc la 195 de tone de paie, provocând daune extinse, în timp ce încercau sa realizeze un videoclip pe TikTok, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Politia a declarat în dimineata zilei de sâmbata ca incendiul a scapat de sub control dupa ce mai…

- Alexander Murahovski, medicul care l-a tratat pe Alexei Navalnii in august 2020, la Omsk, dupa ce opozantul rus a fost otravit, a reaparut luni, la trei zile dupa ce a fost dat disparu t in timpul unei partide de vanatoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Potrivit presei ruse, starea sa de…