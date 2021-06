Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie arde necontrolat incepand de duminica in Santa Rosa and San Jacinto Mountains National Monument, o zona protejata din sudul statului american California, obligand autoritatile locale sa ordoneze evacuari obligatorii ale comunitatilor montane din Pinyon Crest, o regiune aflata…

- Muntenegru este in pericol sa intre in faliment din cauza unor investitii in infrastructura. Autostrada este prima proiectata pe teritoriul statului ex-iugoslav si are menirea sa taie tara de la sud la nord, intre portul Bar si localitatea Boljare, pe o lungime de 130 km.

- Premierul Florin Cițu spune ca regiunile Romaniei trebuie unite prin autostrazi, astfel incat Romania sa se poata dezvolta mai bine. „In urmatorii 5 ani o sa facem mai mult pentru romani, pentru ca suntem datori și avem restanțe, statul are restanțe și trebuie sa le platim. Cred ca in urmatorii 5 ani…

- Pompierii greci se lupta pentru a doua zi la rand cu flacarile, dupa ce un incendiu de amploare a izbucnit in apropiere la circa 70 de kilometri de Atena. Mai multe locuințe au fost distruse și sute de persoane au fost evacuate. Autoritațile au mobilizat avioane și elicoptere pentru a stinge flacarile.

- In perioada 5 27 mai 2021, se desfasoara lucrari de reparatii a partii carosabile pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe tronsonul kilometric 64 700 de metri localitatea Lehliu Gara, jud.Calarasi ndash; 71 500 de metri Dor Marunt, jud. Calarasi . Din acest motiv, traficul rutier este restrictionat…

- La sfarsitul anului 2020, Romania avea 920 de kilometri de autostrada, in crestere cu 6,2% fata de 2019, ceea ce inseamna ca anul trecut au fost inaugurati doar 54 de kilometri de autostrada, reiese din datele transmise vineri de Institutul National de Statistica(INS). Citește și: Președintele…

- Compania de Autostrazi a lansat, miercuri 25 martie, site-ul pentru autostrada A3 Ploiesti - Brasov, un proiect asteptat de romani de peste 30 de ani si care ar putea elimina cosmarul traficului de pe DN1. Site-ul este o premiera in Romania, doar ca este destinat unui produs care inca nu exista

- Antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi a marcat implinirea a doi ani de la protestul „Romania vrea autostrazi! Șieu” prin „inmormantarea” proiectului pentru ca nu s-a facut nimic și nu mai vede nicio soluție pentru ca zona sa aiba autostrazi intr-un timp rezonabil.