Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca in Bucuresti, serviciul de salubritate este delegat de 19 ani la sectoare si ca este o consecinta logica sa aiba si contractele cu depozitele de deseuri, potrivit unui comunicat al Municipalitatii transmis sambata AGERPRES. "Am prelungit actul aditional…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca ar fi de acord cu inchiderea scolilor avand in vedere amenintarea privind noul coronavirus, insa precizeaza ca nu poate lua, la nivel local, decizii care sa contravina celor luate de autoritati la nivel national.

- O alianta intre PSD si PRO Romania la alegerile locale ar fi de bun augur, sustine primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, presedintele PSD Bucuresti. "Noi ne dorim, inteleg ca si PRO Romania isi...

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca suma alocata de Guvern pentru bugetul municipiului Bucuresti nu are cum sa acopere toate nevoile si complexitatea problemelor din Capitala. "Am incercat, desi...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta, joi ca a primit numeroase sesizari de la bucurestenii din Nord-Vestul orasului cu privire la un miros deranjant care s-ar degaja de la depozitul de deseuri Rudeni-Chiajna. Firea afirma ca a cerut o pozitie oficiala de la Ministerul Mediului,…

- Trusele de prim-ajutor pentru persoanele care locuiesc in cladirile cu bulina roșie sunt obligatorii, a spus primarul general al Capitalei. Gabriela Firea a declarat ca in acest caz va respecta legea și va asigura prezența acestora in imobilele cu risc seismic. Primarul general a declarat ca a consolidat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca senatorul Daniel Zamfir s-a alaturat echipei PSD București. Acesta a plecat anterior de la ALDE și a intrat in grupul parlamentar PSD din Senat. "...

- Echipele de pompieri au intervenit in cursul nopții trecute pentru stingerea a doua incendii, izbucnite in orașul Siret și intr-o gospodarie din comuna Frumosu.Primul foc a fost semnalat in jurul orei 02.00, cand un apel la 112 semnala izbucnirea unui incendiu la un autoturism parcat pe strada 28 ...