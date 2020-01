Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vedete internaționale s-au solidarizat in sprijinul pompierilor care se lupta cu incendiile devastatoare din Australia, prin donații și apeluri la strangeri de fonduri, conform Mediafax.

- Doua persoane au murit in urma incendiilor de vegetatie care au iesit sambata de sub control pe coasta de est a Australiei, alimentate de temperaturile in continua creștere și vanturile puternice, pompierii intervenind pentru a salva vieți și proprietați, potrivit Reuters.Citește și: SONDAJ…

- In infernul de foc din Australia – cu peste 200 de focare active – au fost prinși și foarte multi romani. Marina a declansat una dintre cele mai mari operatiuni de evacuare din istoria tarii de la antipozi. Mii de oameni care s-au refugiat pe plaje, din calea parjolului, sunt evacuați cu vase militare…

- Evacuari de proportii au fost dispuse in sud estul Australiei, la care participa și mai multe nave. Mii de oameni așteapta salvarea pe plaje. Incendiile de vegetație, care afecteaza tara de mai mult timp, se agraveaza in aceste zile.

- Incendiile din Australia ating proportii apocaliptice. Fumul dens si mirosul specific au ajuns deja in Noua Zeelanda, la peste 4000 de kilometri distanta. Pe masura ce focul avanseaza cu o viteza incredibila, autoritatile au dispus evacuarea in masa a mai multor localitati.

- Incendiile care devasteaza de aproape o saptamâna coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant anunțat joi de politie si citat de AFP, scrie Agerpres.Trupul unei persoane a fost descoperit în apropierea orasului Kempsey, din statul…

- Pompierii australieni, care se luptau cu flacarile duminica pentru a mentine sub control incendiile de vegetatie extinse in urma carora trei persoane si-au pierdut viata, au fost avertizati ca sunt prognozate conditii "catastrofale", propice incendiilor, inclusiv in jurul celui mai mare oras din…