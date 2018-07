Incendii California. 36.000 de pompieri se luptă cu flăcările Cei aproximativ 36.000 de pompieri, care se lupta cu unul dintre cele mai distrugatoare incendii de vegetatie din istoria statului California, spera ca vantul mai calm de marti sa le permita sa avanseze in actiunile de control al flacarilor, potrivit Reuters. Decesele a sase persoane au fost confirmate si alte sapte sunt date disparute de joia trecuta. Peste 800 de locuinte si 300 de cladiri au ars din temelii, iar 37.000 de persoane au fost evacuate. Incendiul ''Carr'' a distrus 42.000 de hectare in orasul Redding si in imprejurimile acestuia.



Pompierii au declarat ca au facut progrese… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

