Incendii: Australia mobilizează 3.000 de militari rezervişti Australia a chemat 3.000 de rezervisti sa se desfasoare pentru a face fata incendiilor de vegetatie care devasteaza in prezent tara, a anuntat sambata premierul Scott Morrison, o mobilizare fara precedent, noteaza AFP. "Aceasta decizie permite sa avem mai multi oameni pe teren, mai multe avioane pe cer, mai multe nave pe mare", a declarat Scott Morrison, criticat pentru modul in care a gestionat incendiile violente care dureaza din septembrie. Un general doua stele a fost numit pentru a superviza interventia armatei, iar HMAS Adelaide - o nava de debarcare cu elicoptere - a fost desfasurata pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams a anuntat ca nu va participa la turneul de la Brisbane, din cauza unui "contratimp" în timpul pregatirii pentru cel de-al 27-lea sezon în circuitul WTA.Jucatoarea de 39 de ani a disputat primul sau meci profesionist în…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams a anuntat ca nu va participa la turneul de la Brisbane, din cauza unui "contratimp" in timpul pregatirii pentru cel de-al 27-lea sezon in circuitul WTA, potrivit news.ro.Jucatoarea de 39 de ani a disputat primul sau meci profesionist in 1994.…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- "Va doresc tuturor pace, fericire si iubire in aceasta zi speciala. Sarbatori fericite", a scris Simona Halep, in limba engleza, pe Facebook. Simona Halep a revenit acasa pentru a petrece Craciunul dupa ce a inceput pregatirile pentru noul sezon in Dubai. Campioana de la Wimbledon 2019 este…

- Australia a calificat luni drept "ingrijoratoare" acuzatiile in baza carora agentia sa de contraspionaj efectueaza o ancheta cu privire la o presupusa operatiune chineza menita sa determine alegerea unui om de afaceri in Parlamentul federal pentru ca el sa devina un agent infiltrat printre deputati,…

- Prima secție de votare pentru turul al doilea al prezidențialelor s-a deschis in Auckland din Noua Zeelanda, vineri, 01.00 ora Romaniei, echivalentul orei locale 12.00, potrivit Mediafax. La alegerile prezidențiale din acest an au fost organizate 835 de secții de votare pentru romanii din strainatate.…

- 835 de secții de votare au fost amenajate in strainatate pentru alegerile prezidențiale din acest an. Procesul de votare se desfașoara pe parcursul a trei zile, iar primii care au votat, din cauza diferenței de fus orar, sunt cetațenii romani din Noua Zeelanda, la Auckland. Aici, votarea a inceput vineri,…

- Deborah Pilgrim a disparut duminica in timp ce campase, alaturi de prieteni, la o suta de kilometri de Adelaide, capitala statului Australia de Sud. Femeia, in varsta de 50 de ani, parasise campingul pe jos si s-a ratacit. Zeci de politisti si membri ai serviciilor de urgenta, precum…