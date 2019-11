Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,1 milioane de hectare au ars sau inca ard in estul Australiei din cauza incendiilor devastatoare care au izbucnit luna trecuta, au informat serviciile de pompieri, citate de DPA potrivit Agerpres In statul New South Wales, peste 70 de incendii sunt in continuare active, dintre care 50 nu…

- In statul New South Wales, peste 70 de incendii sunt in continuare active, dintre care 50 nu au putut fi plasate sub control. Niciunul dintre acestea nu fusese insa clasificat la nivel de urgenta miercuri dimineata, a precizat Serviciul de pompieri din acest stat. Marti, autoritatile au emis…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina, iar o femeie a decedat, desi medicii au incercat sa o salveze mai multe ore, au anuntat serviciile de interventie din New South Wales, scrie news.ro. Mai multe persoane au fost date disparute, iar alte 30 sunt ranite, majoritatea…

- Biroul de Meteorologie din Australia a anuntat ca in anumite zone din statul New South Wales precipitatiile au fost de aproape 100 mm in cursul zilei de duminica. Ploile au fost intampinate cu mare bucurie in orase precum Bourke, aflat la 800 de kilometri nord-vest de Sydney, unde oamenii au inceput…

- Mai multi copii au fost arestati si interogati pentru implicarea lor în cel putin opt dintre cele 100 de incendii ce devasteaza doua state din estul Australiei, au informat miercuri autoritatile citate de EFE. "În unele cazuri au fost doar copii care se jucau cu focul…

- 'In unele cazuri au fost doar copii care se jucau cu focul si au pierdut controlul asupra flacarilor, in alte cazuri focurile au fost aprinse in mod deliberat', a declarat la o conferinta de presa comisarul politiei din Queensland, Katarina Carroll. Potrivit agentiei locale AAP, cel putin patru copii,…

- Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate din casele lor amenintate de peste 130 de incendii izbucnite in doua state din estul Australiei, au informat marti autoritatile locale citate de EFE. Pana la aceasta data s-au inregistrat doar pagube materiale si nicio persoana nu si-a pierdut…

- (foto: Pexels) Principala sursa de apa potabila a celui mai mare oras din Australia, Sydney, cu aproximativ 5 milioane de locuitori, aflata intr-un imens lac de acumulare din apropierea metropolei, este pusa in pericol din cauza secetei prelungite din New South Wales. Meteorologii australieni, citati…