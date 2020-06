Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata constanteanca, Alexandra Stan, la ceas aniversar. In trecut, a participat la diferite concursuri pe teme muzicale, cu o aparitie impresionanta la Festivalul national de muzica usoara de la Mamaia sectiunea interpretare, in anul 2009. Pe 29 august 2011, Alexandra Stan si a lansat albumul de…

- Plaja din Mamaia a fost luata cu asalt de turisti si constanteni, luni, in prima zi a celei de-a doua etape de relaxare a masurilor impuse de pandemia de coronavirus, chiar daca vremea nu a fost foarte prietenoasa. Unele terase din statiune s-au deschis, respectand normele impuse autoritati, dar…

- Polițista care s-a pozat la plaja, in Mamaia, apoi a postat poze pe Facebook, este agenta la Secția 1 Poliție Constanța. Se numește Roxana și din primele cercetari se pare ca tanara a mai mers și in alte zile la plaja, doar ca de aceasta data s-a și fotografiat și a urcat imaginile pe internet.

- Buni zori, afara nu-s doar negri nori Din aur soarele și-a pus brațara Pare – ciudat – mai bland, chiar feminin Și cred c-așteapta, ca și tine, vara Ce faci, cum ai dormit, iar ai visat Nazbatii? Eu pațesc pe luna noua Uit mintenaș ce-a fost urat in vis Dandu-mi pe fața cu nițica roua Vine alt virus,…

- Aflata in izolare de saptamani bune alaturi de copii și de soț, Andreea Banicaspera sa se termine cat mai repede pandemia de Covid-19 și viața sa revina lanormal. Artista viseaza deja la o vacanța la mare.Cantareața iși petrece timpul in familie și are noroc ca sta la vila. Andreea Banica se imparte…