- Cristian Popescu Piedone a comis infractiunea de abuz in serviciu, incalcand Codul fiscal si Legea administratiei publice locale, motiveaza Curtea de Apel Bucuresti condamnarea la 4 ani de inchisoare pe care a primit-o fostul primar al sectorului 4. Dupa incendiul din Colectiv, Piedone a fost acuzat…

- Cristian Tudor Popescu a comentat joi, la Digi24, decizia finala in dosarul Colectiv data de judecatorii Curții de Apel Bucuresti dupa șase ani de procese. "Deja Piedone a caștigat, cei 6 ani și jumatate de proces ar fi trebuit sa-i stea la pușcarie. Oamenii aia zac in pamant sau in spitale. El, Piedone,…

- agistrații Curții de Apel București au decis joi pedepsele pentru inculpații in dosarul Colectiv. In mare parte este vorba de pedepse injumatațite fața de decizia din fond. Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4, a fost condamnat la 4 ani, fața de 8 ani și 6 luni cat a fost pedeapsa…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a declarat la scurt timp de la aflarea sentinței definitive din dosarul Colectiv ca se va preda și ca va fi incarcerat la Penitenciarul Rahova. Edilul a spus ca a fost pregatit pentru orice fel de decizie și ca va continua sa lupte și din spatele gratiilor.…

- Condamnari DEFINITIVE in dosarul Colectiv: 4 ani de inchisoare pentru Piedone, intre 6 ani și 11 ani de inchisoare pentru patronii clubului Condamnari DEFINITIVE in dosarul Colectiv: 4 ani de inchisoare pentru Piedone, intre 6 ani și 11 ani de inchisoare pentru patronii clubului In cursul zilei de joi,…

- Fostul primar al Sectorului patru, actual primar al sectorului cinci, Cristian Popescu Piedone a declarat, joi, in timp ce astepta decizia Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul „Colectiv, in care este inculpat, ca atunci cand s-a trezit, a spus o rugaciune si s-a dat cu mir, explicand ca nu crede in…

- "E timpul sa avem o hotarare definitiva, ca sa vedem cum evalueaza justiția acel moment. A fost o tragedie imensa, familiile sufera pentru ca pur și simplu justiția nu a dat un verdict. Deci il așteptam cu toții.Privind sistemul sanitar, planuri s-au facut, diferența este ca acum avem PNRR, plan ce…