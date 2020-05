Stiri pe aceeasi tema

- O noua fotografie in care premierul Ludovic Orban apare incalcand legea a fost publicata, astazi, pe contul de Facebook al fostului jurnalist Cristian Vasilcoiu. ”Din categoria invațamintele premierului Orban catre popor, azi lecția Reguli de igiena: se fumeaza și in sala de ședințe de Guvern!”, a comentat…

- Florin Silviu Ivan, consilier al premierului Orban, afirma ca a vazut la multe persoane "o satisfactie vecina cu catharsisul" dupa publicarea fotografiei cu premierul si mai multi ministri care mananca, beau si fumeaza intr-un birou de la Guvern. "Nu se fumeaza in institutiile publice. De acord!…

- Ludovic Orban (57 de ani), prim-ministrul Romaniei, a fost amendat cu 3.000 de lei, dupa ce o fotografie controversata cu el și mai mulți miniștri a fost facuta publica pe internet. CONTEXT: O fotografie din biroul premierului Ludovic Orban a ajuns pe internet, fiind distribuita pe Facebook. In imagine…

- De astazi, romanii vor putea fi din nou amendați pentru incalcarea regulilor impuse in starea de alerta. Legea 55 a intrat luni in vigoare, iar premierul Ludovic Orban se intalnește cu miniștrii, de la ora 8:00, in ședința de Guvern. Odata cu instituirea starii de alerta, purtarea maștii in spațiile…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat convocarea unei sedinte de Guvern luni dimineata, pentru derularea procedurilor de instituire a starii de alerta. "Am luat decizia de convoca Comitetul National pentru Situtatii de Urgenta (luni - n.r.) la 7,30 dimineata si de a convoca sedinta de Guvern…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban și ministrul Marcel Vela au discutat, duminica dupa-amiaza, in cadrul unei ședințe la sediul MAI, despre cum va fi aplicata in continuare starea de alerta. „Am luat decizia de a convoca Comitetul Național pentru Situații de Urgența la ora 07:30 dimineața și decizia…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir a cerut in mod public premierului Ludovic Orban sa nu atace la Curtea Constitutionala legea darii in plata, dar si sa amane, prin Hotarare de Guvern implementarea liberalizarii preturilor la utilitati.

- Ludovic Orban a avut, marți seara, in plina ședința de Guvern, o ieșire violenta la adresa primarului Gabriela Firea, pe care a numit-o ca facand parte dintr-un grup de ”neispraviți”. Orban a fost deranjat de faptul ca Firea a anunțat noi cazuri de coronavirus in București intr-o postare pe Facebook,…