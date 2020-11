Incediu Piatra Neamț. Spitalul le-a cerut bani rudelor, pentru îmbălsămarea uneia dintre victime: “Nu am ce să recunosc, este carbonizată”

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca spitalul de la Piatra Neamț va fi trecut in subordinea Ministerului Sanatații. El a ajuns de urgența la fața locului pentru a discuta cu medicii, pompierii și pacienții. In paralel, MAI a instituit o celula de criza la nivelul Guvernului. „Spitalul…

- Plenul Consiliului Județean Suceava și-a stabilit reprezentanții in consiliile de administrație de la Spitalul de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” și de la Casa de Sanatate. Astfel, la Spital ca membri titulari au fost desemnați consilierii liberali Catalina Culipei și Ioan Badelița, iar ca supleanți Gheorghe…

- Aproximativ 300.000 de euro din fonduri publice au mers catre posturi de stiri, dar si site-uri, pentru spotul cu Spitalul de Urgenta, interzis de CNA, acesti bani fiind platiti de Primaria Sectorului 1, sustine noul edil al Sectorului 1, Clotilde Armand.

- Spitalele COVID din Timisoara primesc 85 de concentratoare de oxigen, destinate ingrijirii pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 si care dezvolta simptome respiratorii moderate sau severe, primele ajungand deja la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes". Aparatele realizeaza o separare a oxigenului…

- Un barbat a fost arestat vineri pentru ca a postat online fotografia uneia dintre cele trei victime ale atacului sangeros in biserica din Nisa (sud-est), informeaza AFP, citand o sursa de pe langa Parchet, care a confirmat ca acesta a deschis o ancheta, potrivit Agerpres.Barbatul este suspectat…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase 'Victor Babes' din Timisoara atrage atenția asupra unui nou fenomen din lumea medicala. Marea probelma cu care se confrunta sistemul actual e lipsa de personal. Chiar daca s-ar forma mai multe secții de terapie intensiva, nu exista personal…

- Accident deosebit de grav intre Livada și Ciuperceni intre un autoturism, o autoutilitara Tarr beton ce transporta muncitori și o ambulanța aparținand SAJ. La fața locului s-au deplasat echipajele Detașamentului de Pompieri Satu Mare cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere,…

- Una dintre ele este hipertensiunea arteriala, boala care poate fi tinuta sub control in mod normal, dar nu si in cazul infectiei cu noul coronavirus. La Iasi, la peste 70- dintre cei diagnosticati cu COVID 19, in fisa lor de observatie era scris si HTA, la multi insa, pe langa alte boli asociate. Victime…