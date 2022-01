Incediu în Vama Giurgiu. Arde un depozit cu produse confiscate Un incendiu de proporții a izbucnit sambata dimineața, in jurul orei 8.30 in Vama Giurgiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, iar intervenția este una de durata. Focul a cuprins doua magazii in care sunt depozitate marfuri confiscate, unele dintre acestea, inflamabile. Potrivit pompierilor, este vorba despre tutun vrac, cartușe de țigari, articole textile, incalțaminte și alte produse. Incendiul se manifesta cu degajari de fum și este intreținut de cantitatea mare de materiale combustibile. La fața locului acționeaza patru autospeciale de stingere cu apa și spuma și o descarcerare de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

