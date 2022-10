INCEARCA SI TU! Frunze de varza dulce murate rapid pentru sarmale Reteta de frunze de varza dulce murate rapid pentru sarmale. De primavara si pana toamna, atunci cand nu ai de unde sa scoti varza murata de la butoi ca sa faci sarmale cu varza acra, cea mai simpla metoda pentru varza dulce acrita rapid este cea de mai jos, cu foi de varza oparite sau fierte. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

