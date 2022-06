Stiri pe aceeasi tema

- ■ profesoara Mihaela Cristina Rusu a trecut in nefiinta in seara de 1 iunie ■ a doua zi trebuia sa participe la cursul festiv al elevilor de clasa a VIII-a ■ Colectivul de cadre didactice al Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu din Roman a fost socat sa afle vestea trecerii, subite, in nefiinta, a colegei…

- ■ inconstientul gonea cu 103 km/h pe un sector de drum cu limita de 50 de km/h ■ pentru faptele lui de vitejie a fost retinut pentru 24 de ore si ar putea fi arestat ■ Un tinar de 27 de ani, din localitatea Pingarati, a fost retinut pentru 24 de ore si ar putea […] Articolul Baut si fara permis, un…

- ■ citeva zeci de membri ai FSLI Neamt au pichetat Guvernul ■ sindicalistii cer respectarea Legii 153/2017 privind salarizarea ■ in invatamint, personalul nedidactic este platit cu salariul minim pe economie ■ Ministerul Educatiei vrea sa scape de cluburile sportive scolare, pasindu-le la autoritatile…

- ■ manifestarea are loc la finalul saptaminii, in perioada 27 - 29 mai 2022 ■ actiunea se deruleaza din anul 2006 si a devenit traditie, ajungind la cea de-a XVI-a editie ■ Complexul Muzeal National Neamt anunta organizarea celei de-a XVI-a editie a festivalului de arta populara „Lada cu zestre“. Manifestarea…

- ■ un preot din Neamt a ajuns la Spitalul Judetean Vaslui dupa ce s-a intretinut cu un coleg de la Cernauti ■ se pare ca au consumat alcool peste masura ■ O intamplare mai putin obisnuita, asta daca in vedere cine au fost protagonistii, doua fete bisericesti, a avut loc zilele trecute, una dintre ele…

- ■ in trei zile au fost constatate 60 de infractiuni, iar 15 suspecti au fost prinsi in flagrant delict ■ au fost circa 300 de sesizari prin 112, iar 53 de soferi au devenit pietoni ■ politistii au dat amenzi de 255.000 de lei ■ In perioada 29 aprilie – 1 mai 2022, politistii au […] Articolul „Deranjati“…

- ■ sacrificarea animalului a fost filmata si postata pe o retea de socializaren ■ politistii s-au sesizat si l-au retinut pentru 24 de ore pe faptas ■ este acuzat de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept ■ Un nemtean care a taiat un porc inainte de Florii a ajuns dupa gratii, dar pentru o scurta…

- ■ un presupus cumparator i-a trimis un link pentru completarea datelor bancare ■ in scurt timp, din contul vinzatorului a disparut o suma de bani ■ Un romascan de 34 de ani, care a vrut sa vinda pe internet o tableta, a fost „pradat“ de escroci, disparindu-i din contul bancar suma de 500 de lei. […]…