Încărcătura de nitrat de amoniu, originea deflagrației din Beirut, pierdută între nava moldovenească și comanditarul african Exista multe enigme in legatura cu explozia uriașa și mortala din urma cu o saptamana, din capitala libaneza, insa dreptul de proprietate asupra materialului extrem de inflamabil care a fost la originea deflagrației ar trebui sa fie una dintre cele mai ușor de rezolvat, transmite Reuters. Identificarea clara a dreptului de proprietate, in special a […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

