- Dispariția suspecta a Madalinei, o fetita de 11 ani care locuia in Statele Unite, despre care presa americana scrie ca atat ea cat si mama ei sunt originare din Republica Moldova, continua sa fie in atenția publica din SUA.

- Mama Madalinei, Diana Cojocari, in varsta de 37 de ani, originara din Republica Moldova, și tatal ei vitreg Christopher Palmiter, in varsta de 60 de ani, au fost arestați sambata pentru ca nu au anunțat forțele de ordine despre dispariția unui copil, a declarat poliția, citata de CNN, anunța adevarul.ro. In…

- Fetița de 11 ani, Madalina Cojocari, fiica unei femei din Republica Moldova, inca nu a fost gasita. Poliția din oraș și-a extins cautarile la Lacul Cornelius, care se afla la 3 kilometri de casa.

