- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat ca a ajuns la un acord cu grupul farmaceutic indian Virchow Biotech pentru a produce 200 de milioane de doze din vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V, informeaza agerpres . „Transferul de tehnologie urmeaza sa fie finalizat in al doilea trimestru al anului 2021 si…

- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat vineri ca a incheiat un acord cu un grup farmaceutic indian in vederea producerii a peste 200 de milioane de doze de vaccin rusesc impotriva COVID-19 Sputnik V, relateaza AFP. RDIF, care a finantat partial dezvoltarea vaccinului, a declarat ca s-a asociat cu Stelis,…

- Presa italiana a reacționat rapid și dezaprobator la informația referitoare la perspectiva producerii pe teritoriul Italiei a vaccinului rus Sputnik V. Ziarul “La Repubblica” nu a ezitat sa denunțe ceea ce el a numit “o operațiune de colonizare a Europei orchestrata de Rusia”. Cotidianul citat relateaza…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat intr-un interviu pentru presa rusa ca tarile occidentale ca se folosesc de opozantul Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, ca parte a „politicii lor de izolare” a Rusiei, transmite duminica AFP, citata de Agerpres . „Oponentii nostri sau adversarii nostri…

- Anunțul oficial a fost facut miercuri de ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali. “Discuțiile noastre, a spus diplomatul citat, s-au incheiat și vom asista, curand, la fabricarea vaccinului Sputnik V in Iran”.In Iran a inceput deja prima serie de vaccinuri la nivel național, fiind utilizate doze…

- Rusia vrea sa creasca productia vaccinului sau Sputnik V in strainatate, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, a doua zi dupa publicarea rezultatelor bune ale vaccinului in revista stiintifica The Lancet, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "In viitorul foarte apropiat, intentionam…

- Moscova a prelungit pana pe 21 ianuarie toate restrictiile adoptate pentru a limita raspandirea maladiei COVID-19, cu exceptia unei dispozitii ce prevede revenirea elevilor in scoli incepand de luni, a anuntat joi primarul Serghei Sobianin, citat de Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: O…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a discutat cu cancelarul german, Angela Merkel, despre eventualitatea unei ”producții comune de vaccinuri” impotriva noului coronavirus, informeaza News.ro, care citeaza AFP. Potrivitunui comunicat demarți alKremlinului, cei doi lideri au purtat o discuție telefonica,…