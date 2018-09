Stiri pe aceeasi tema

- Intamplare haioasa in Italia. Doi turiști din Roma au fost amendați de polițisti pentru ca au furat 30 de kilograme de ... pietre de pe o plaja din Sardinia.Hotii intenționau sa le ia acasa in calitate de suvenire.

- Pe Kate Middleton o vedem mereu radianta, extrem de eleganta și bine pusa la punct, cu o imagine demna de o Ducesa. Cu toate acestea, ascunde un secret dureros. Kate Middleton nu iși prinde parul niciodata,...

- Di Maio amenința UE cu un șantaj. Italia nu este o gaura intunecata, populata de mizantropi. Si totusi, Italia s-a indepartat de drumul pe care pornise cu atata hotarare incepand din 1945, si se aduna nori intunecati, scrie Die Zeit , citat de Rador.

- In urma cu aproximativ doua saptamani, Cristi Borcea și Valentina Pelinel au fost in Italia, iar acum se relaxeaza in Grecia. Blonda radiaza la brațul lui Borcea, dupa cum se observa din cea mai recenta fotografie de vacanța pe care aceasta a publicat-o pe rețelele de socializare. Fanii…

- A mers la plaja cu iubitul de mana, dar a starnit privirile celor din jur dupa ce si-a dat rochia jos. Charlotte McKinney, celebra actrita si manechina a facut furori pe o plaja din Capri, Italia.

- Trupul neinsufletit al unei ingrijitoare romance in varsta de aproximativ 40 de ani a fost descoperit, in urma cu 3 zile, pe plaja Spadafora, din provincia Messina. Trupul femeii a fost descoperit de catre un pescar, care a alertat imediat autoritatile. Femeia locuia in Fondachello, Valdina, iar medicii…