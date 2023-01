Daca la utilitați precum serviciile de telefonie, de internet și chiar energia electrica romanii achita, in general, același preț in orice colț al țarii, lucrurile stau radical diferit in ceea ce privește costurile de incalzire. In funcție de oraș, ele pot fi și de trei ori mai mari! O analiza facuta de Asociația Energia Inteligenta arata care este costul real al producerii agentului termic, in sistem centralizat, cat subvenționeaza autoritatea locala și care este prețul platit de populație. In mod paradoxal, consumatorii achita cel mai puțin in Bacau (191 lei), unde gigacaloria are cel mai mare…