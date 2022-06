Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o prima reacție despre impactul sancțiunilor impuse de Occident țarii sale. Inca de la inceputul operațiunii militare demarata de Rusia impotriva Ucrainei, Europa, dar și America s-au aliat in a pune sancțiuni economice cat mai dure Rusiei, cu scopul de a-i pune…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva Iasi", medicul Florin Rosu, afirma ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Potrivit acestuia, boala nu se transmite usor si poate fi prevenita prin vaccinarea…

- De curand, grindina a facut ravagii in mai multe zone din județul Cluj, fiind emise chiar și mai multe mesaje RO-Alert de Cod Portocaliu de grindina, furtuna și precipitații abundente. Gradinile și culturile oamenilor sunt in pericol constant din pricina lipsei unui sistem de rachete antigrindina.„Din…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite in Romania, a declarat duminica, pentru B1 TV, ca problemele economice au inceput in urma cu un an și jumatate, cand producția de gaz și petrol a inceput sa scada in America. Situația e dificila in Europa, caci continentul,…

- Decizia liderilor de la Helsinki de a se alatura NATO a fost dezbatura intens la televiziunea rusa de stat, Rossiya 1, unde gazdele și invitații sunt in mod obișnuit inverșunați cu privire la perspectiva aderarii Suediei și Finlandei la alianța militara, scrie BBC.La emisiunea "60 de minute" de pe Rossiya…

- Vicepresedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, efectueaza incepand de astazi o vizita oficiala la Kiev si in alte localitati din Ucraina alaturi de 20 de parlamentari din Europa si America de Nord si oficiali de rang inalt din organizatii si institutii internationale, se arata intr-un comunicat oficial…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca situatia din China referitoare la pandemia cu noul coronavirus nu are legatura cu situatia din Europa, unde aproape toate tarile se afla in Zona verde.

- OnePlus lanseaza cel mai recent flagship al sau – OnePlus 10 Pro – in Europa, America de Nord și India, pe 31 martie 2022, la ora 17:00. Dotat cu cea de-a doua generație a Hasselblad Camera for Mobile, OnePlus 10 Pro ofera OnePlus Billion Color Solution; astfel, calibrarea naturala a culorii cu Hasselblad…