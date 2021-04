Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile vremea va deveni inchisa si rece in Bucuresti, iar pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice. De marti, 13 aprilie, ora 16:00 si pana miercuri, ora 10:00, in Capitala, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul noptii de marti…

- Temperaturile scad, dupa cateva zile de vreme calda, și vor fi inregistrate maxime cuprinse intre 0 – 8 grade. Mai scazute vor fi la munte, anunța meteorologii in prognoza pentru urmatoarele doua saptamani (12 – 25 aprilie). Din 16 aprilie se incalzește din nou. Oltenia Vremea se va incalzi ușor in…

- Primavara ramane doar in calendare, pentru ca in termometre inca se lasa așteptata. Meteorologii au transmis, vineri, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, in care se vede cum temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada, noteaza Mediafax. 15 - 23 martie…

- Vremea se va incalzi in cursul acestei saptamani, la nivelul intregii tari, insa spre finalul lunii februarie valorile termice vor scadea din nou. Probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor va creste, reiese din prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 22 februarie - 7 martie, publicata…

- Statuia unei femei, care a provocat groaza in Rusia, a fost vanduta.Aceasta a fost adjudecata in cadrul unei licitatii de catre o femeie, care a achitat 2,6 milioane de ruble sau circa 30 de mii de euro.Cumparatoarea insa a refuzat sa faca declaratii pentru presa.

- Rusia incepe sa gestioneze efectele noului coronavirus la nivel federal in cifre preliminare, deocamdata, privind mortalitatea, dar și rezultatele vaccinarii. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut ieri in Rusia cu 15.000 la circa 4 milioane, cel al vindecarilor cu aproape 22.000 la aproape 3 milioane…

- Aerul mai curat pe care l-am respirat datorita blocajelor din timpul pandemiei a contribuit la incalzirea planetei in 2020, in special in locuri precum estul Statelor Unite, Rusia și China. Un studiu publicat in Geophysical Research Letters Journal arata ca pandemia a accelerat puțin incalzirea globala…

- Cel mai mare sondaj de opinie pe tema schimbarilor climatice arata ca doua treimi din oameni cred ca este o „urgența globala”. Sondajul a fost realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), iar la intrebari au raspuns 1,2 milioane de oameni, mulți dintre ei tineri, din 50 de țari.