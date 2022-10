Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi anormal de ridicate se inregistreaza in unele parți ale Europei, in special in Franța și Spania, din cauza brizei africane. In schimb, unele parți din vestul Statelor Unite se confrunta deja cu un inceput de iarna.

- Temperaturi anormal de ridicate se inregistreaza in unele parți ale Europei, in special in Franța și Spania, din cauza brizei africane. Unele parți din vestul Statelor Unite se confrunta deja cu un inceput de iarna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Madridul face presiuni pentru finalizarea conductei MidCat pentru a deveni un nou hub energetic in vestul Europei. Spania aspira sa devina un nou hub energetic pentru Europa de Vest, urmarind finalizarea construcției gazoductului MidCat, care va porni din nordul Africii și va ajunge in Europa prin…

- Reactiile au fost amestecate luni in Europa, a doua zi dupa victoria partidului post-fascist condus de Giorgia Meloni la alegerile legislative italiene, Polonia si Ungaria afisandu-si sustinerea, in timp ce Franta, Germania si Spania au ramas in garda, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Problemele Europei in aprovizionarea cu petrol si gaze in aceasta iarna, din cauza conflictului cu Rusia, ar putea fi exacerbate de o noua criza pe piata, in care preturile sunt deja ridicate: o criza de lichiditati care ar putea duce la o crestere si mai mare, relateaza Reuters, conform news.ro.…

- Franta va intensifica iarna care vine schimburile de gaze si electricitate cu Spania si Germania, pentru a lucra reciproc la gestionarea energiei si a evita intreruperile de alimentare, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul Germaniei a aprobat un regulament care restrictioneaza incalzirea cladirilor publice si interzice panourile publicitare iluminate, intr-un efort de a economisi energie si de a combate cresterea costurilor energetice, relateaza The Guardian, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Constructia unei a treia conducte de gaze intre Spania si Franta ar costa cel putin 3 miliarde de euro (3 miliarde de dolari) si ar dura ani de zile sa fie finalizata, fiind o optiune mai putin atractiva pentru a raspunde preocuparilor legate de aprovizionarea Europei decat noile terminale pentru…