- Temperaturile au coborat saptamana trecuta pana la minus 50 de grade Celsius in Iakutk, capitala Iacutiei, in timpul unui val de frig anormal de lung care afecteaza localitatea din Siberia cunoscuta drept cel mai friguros oras, scrie Reuters.

- Locuitorii din acest oras minier situat la o distanta de 5.000 de kilometri est de Moscova, au parte deseori de astfel de temperaturii, oamenii fiind obișnuiți practc ca mercurul din termometre sa scada mult sub minus 40 de grade Celsius, relateaza HotNews.ro.„Nu te poti lupta. Fie te adaptezi si te…

- A fost emisa o avertizare meteo de temperaturi extrem de scazute pentru unele regiuni din Rusia, a anuntat meteorologul rus Roman Vilfand. Centrul Hidrometeorologic a emis o alerta de vreme rea pentru urmatoarea perioada. Temperaturile din unele regiuni din Rusia vor fi extrem de scazute, iar gerurile…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18…

- Desi temperaturile au scazut deja pana la -10 grade Celsius in multe zone ale Ucrainei, de asemenea in locurile unde retelele de electricitate si incalzire sunt afectate de bombardamentele rusesti asupra infrastructurilor energetice, doar 7% dintre ucraineni iau in calcul sa plece de acasa, potrivit…

Noaptea de duminica spre luni a fost una deosebit de geroasa pentru o data din luna decembrie in Elvetia, informeaza DPA.

Europa a avut parte de cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata. Temperaturile zilnice au doborat recordul in Europa de Vest, iar Austria, Elveția și Franța au avut o luna octombrie cu record de caldura.

- Zeci de incendii de vegetatie erau active vineri in nordul Spaniei dupa ce temperaturile neobisnuit de ridicate, care au ajuns in ziua precedenta la 30 de grade Celsius in anumite regiuni, au transformat vegetatia in combustibil uscat, un motiv in plus de ingrijorare in ceea ce priveste schimbarea…