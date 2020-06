Încălzirea globală face pinguini antarctici mai fericiți Oamenii de știința japonezi au descoperit ca incalzirea globala face ca pinguinii Adelie din Antarctica sa fie "mai fericiți", ceea ce duce la un baby boom in rindul populației, scrie "Planeta mea". Oamenii de știința declara ca in curand schimbarile climatice se vor intensifica in Antarctica, insoțite de topirea ghețarilor. Ele ar putea afecta Penguinii Adelie - cea mai comuna specie de pingu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au descoperit de ce Antarctica de Vest se topește mai repede decit cea de Est. Este vorba despre tendințele liniare ale aerului de pe pamint și temperaturile marilor din jurul continentului. O echipa de cercetatori asociați cu mai multe instituții din Coreea de Sud a gasit o posibila…

- Cu ajutorul unui radar care poate citi informația sub pamint, oamenii de știința au restabilit aspectul orașului roman antic Faleria-Novi. Aceasta este prima data cind un oraș antic a fost complet cartografiat cu ajutorul unui radar. Arheologii au folosit radarul de sol pentru a cartografia aspectul…

- In contextul pandemiei si al protestelor, nu trebuie sa uitam nici de criza poluarii mediului. Oamenii de stiinta cred ca au identificat unde se afla aerul cel mai curat din lume. Acestia au localizat aerul pur in zona de sud a Globului, acolo unde apa oceanica inconjoara Antarctica. In urma studiilor,…

- Cei doi sateliți naturali ai planetei Marte, Deimos și Phobos, s-ar putea transforma, la intervale mari de timp, in inele asemanatoare celor pe care le are Saturn, au descoperit oamenii de știința, citați de Space.com.Marte are doi sateli pe orbita, Phobos si Deimos.

- Descoperirea a fost realizata in urma unui experiment de detectare ale razelor si radiatiei cosmice derulat in Antarctica. Cercetatorii au folosit un aparat numit ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), un detector radio montat in virful unui balon, pentru a identifica urme ale radiatiei cosmice…

- Totul a plecat de la afirmațiile liderilor americani ca noul coronavirus provine de la un laborator din orașul chinez din Wuhan, leaganul pandemiei. „Nu am primit date sau dovezi specifice de la guvernul Statelor Unite cu privire la originea suspectata a virusului, deci raman speculative pentru noi”,…

- Incalzirea globala ar putea incetini uraganele. Cercetatorii de la Universitatea Princeton noteaza ca aceasta este o veste proasta, deoarece ei ar putea dauna mai mult planetei. Oamenii de știința au avertizat ca incalzirea globala ar putea incetini in mod semnificativ uraganele, ceea ce va duce la…

- Cercetatorii au stabilit ca pinguinii emit sunete sub apa atunci cind vineaza. Pinguinii sint foarte vocali atunci cind se afla pe uscat, studiile demonstrind faptul ca sunetele pe care acestia le emit sint folosite pentru a-si recunoaste partenerii si rudele. Totusi, un aspect a ramas inca neclar:…