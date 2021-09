Încălzirea globală a ajuns pînă la ultima zonă cu gheață a Pămîntului Caldura din Siberia, topirea rapida a gheții și alte tendințe climatice afecteaza Arctica nu mai puțin decit orice alta regiune. Nu putem decit sa speram la așa-numita "ultima zona de gheața a Pamintului", zona in care gheața marina dureaza cel mai mult vara și servește drept adapost pentru multe specii de animale. Cu toate acestea, potrivit unui nou studiu, și acest bastion al frigului se afla Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul interguvernamental de experți al ONU care evalueaza riscurile asupra incalzirii globale din cauza efectelor activitații umane (IPCC) a publicat cel mai amplu raport cu privire la schimbarile climatice, care a fost catalogat drept „Cod roșu pentru umanitate”. "Cel mai recent raport IPCC este cu…

- Ghețarii și calotele glaciare din doua arhipelaguri aflate in regiunile arctice ale Rusiei pierd in fiecare an o cantitate de apa topita care ar putea umple cinci milioane de piscine olimpice, conform unui studiu publicat in aceasta saptamana, relateaza Agerpres , care citeaza Science Daily. Potrivit…

- Ghetarii si calotele glaciare din doua arhipelaguri din regiunile arctice ale Rusiei pierd o cantitate de apa topita care ar putea umple aproape cinci milioane de piscine olimpice in fiecare an, conform constatarilor unui studiu publicat in aceasta saptamana, relateaza Science Daily. Datele satelitare…

- Lumea se confrunta cu fenomene meteorologice extreme din ce in ce mai diverse, mai intense și mai dure. Pe langa valurile de caldura, incendiile de vegetație sau inundațiile care au distrus orașe intregi in aceasta vara, foametea este un alt mare fenomen generat de schimbarile climatice. Criza alimentara…

- Un val de caldura in Groenlanda, cu temperaturi cu peste zece grade peste normele sezoniere, a provocat saptamana aceasta un episod de topire „masiva” a stratului de gheața groenlandez, au avertizat specialiștii, potrivit AFP. De miercuri, calota de gheața care acopera vastul teren arctic s-a topit…

- Arctica este un sistem foarte complex și se incalzește de trei ori mai repede decat restul globului. De aceea ne confruntam cu efecte aparent surprinzatoare, paradoxale, carora le facem fața destul de greu, pentru ca ele intervin foarte rapid. Insa va trebui cumva sa ne adaptam acestor provocari, spune…

- Datele alarmante privind cantitațile uriașe de gheața care s-au topit au aparut intr-un studiu realizat de specialiștii din China.Potrivit cercetarii, planeta a pierdut aproximativ 87.000 de kilometri patrați de gheața in fiecare an, din 1979 pana in 2016. Astfel, experții atrag atenția ca suprafața…

- Datele alarmante privind cantitațile uriașe de gheața care s-au topit au aparut intr-un studiu realizat de specialiștii din China.Potrivit cercetarii, planeta a pierdut aproximativ 87.000 de kilometri patrați de gheața in fiecare an, din 1979 pana in 2016. Astfel, experții atrag atenția ca suprafața…