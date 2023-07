Încălzirea climatică. Consecințe neașteptate asupra sănătății Pe langa inundații, seceta, canicula, incendii, incalzirea climatica are consecințe grave și asupra sanatații. Potrivit cercetatorilor canadieni, citați in Daily mail, incalzirea climatica ar putea contribui, la nivel global, la creșterea numarului persoanelor care iși pierd vederea. Autorii acestui studiu, publicat in revista Ophthalmic Epidemiology, au comparat rata problemelor de vedere a 1,7 milioane de persoane din SUA. Și spre marea lor surpriza, ei au descoperit ca persoanele care locuiesc in regiuni mai calduroase erau cu aproximativ 50% mai susceptibile de a suferi o deficiența de vedere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

