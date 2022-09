Încălzire în pardoseală în case nou construite Deși incalzirea prin pardoseala poate fi instalata in case de orice forma și dimensiune, exista un argument puternic pentru includerea unui sistem de pardoseala incalzita la noua construcție in faza de proiectare. Incalzirea in pardoseala este ușor de ins Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indemnul UE de la reduce caldura din calorifere și a stinge din becuri pentru a face economie vine in totala contradicție cu ceea ce traiau romanii acum mii de ani. In Alba au fost descoperite case vechi, de pe vremea romanilor, care avea incalzire in pardoseala. Conform specialiștilor, romanii aveau…

- In criza actuala, cum gasim soluția cea mai buna de incalzire ? Specialiștii in instalații termice dau urmatoarele criterii de alegere a unui sistem de incalzire economic: Sisteme cu inerție termica ridicata , ce presupune capacitatea corpului de incalzire, de a inmagazina caldura și de a o ceda treptat…

- Jucatorii de la Manchester United au fost surprinși cum se antreneaza la balconul hotelului. Sportivii au facut un cerc și au inceput incalzirea pentru meciul de diseara. Imaginea cu aceștia a fost facuta de la un etaj superior.

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a continuat, luni, seria consultarilor cu autoritatile locale printr-o intalnire cu reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si ai Asociatiei Municipiilor din Romania. Potrivit Executivului, discutiile s-au concentrat asupra temelor legate…

- Soluțiile moderne de incalzire, ce permit incalzirea uniforma a incaperilor și un confort termic ridicat, reprezinta in clipa de fața cea mai cautata varianta de achiziții pentru locuințe. Cum incalzirea…

- Ea este Codruța. Are 19 ani și de la varsta de 2 ani locuiește intr-una din casele familiale construite de Hope and Homes for Children, in Sighet. Astazi se bucura de ultima vacanța de vara inainte de a incepe viața de student. Este prima din familia ei care a reușit sa ia bacalaureatul și sa fie admisa…

- Primarul din Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca municipalitatea va aloca o suma de 1,65 milioane de lei pentru reparațiile necesare la sistemul de termoficare. Bogdan Loghin a precizat ca in ședința de saptamana aceasta, Consiliul Local a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de rectificare a…

- Pana in 2026 un numar de cel putin 25 spitale noi sau unitati spitalicesti vor fi construite si dotate cu echipamente, cu fonduri din Programul National de Redresare si Rezilienta PNRR .Ministerul Sanatatii a publicat in consultare publica Metodologia de prioritizare a investitiilor in infrastructura…