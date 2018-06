ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ Ritmul de topire a Antarcticii s-a triplat în ultimii cinci ani (studiu) Antarctica a pierdut circa 3 miliarde de tone de gheata din anul 1992 pana in prezent, suficient pentru cresterea nivelului oceanelor cu aproape 8 milimetri, iar aceasta tendinta s-a accelerat dramatic in cursul ultimilor cinci ani, conform unui studiu publicat miercuri de o echipa internationala de oameni de stiinta, citat de AFP si DPA. Pana in 2012, continentul alb situat la Polul Sud a pierdut anual aproximativ 76 miliarde de tone de gheata, contribuind cu circa 0,2 milimetri pe an la cresterea nivelului apelor, potrivit calculelor a 84 de oameni de stiinta de la 44 de organizatii internationale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

