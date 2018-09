Încălzire globală. Lovitură pentru schiori: Zăpadă mai puțină în Alpi Zapada a inceput sa dispara din Elvetia, tara identificata traditional cu campurile inverzite si dealurile acoperite de zapada, care au atras generatii de schiori si de excursionisti, se arata intr-un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Geneva, relateaza agentiile France Presse si EFE. Rezultatele studiului arata ca zonele unde ninge putin sau aproape deloc reprezinta 44 % din teritoriul tarii in perioada 2005-2007, comparativ cu 36 % in deceniul 1995 si 2005. Aceasta diferenta implica o crestere cu 5.200 kilometri patrati a suprafetei unde se poate afirma cu certitudine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

