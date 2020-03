Încălzire globală - Jumătate dintre plaje ar putea dispărea până în 2100 Schimbarile climatice si cresterea nivelului apelor oceanelor ar putea duce la disparitia a jumatate dintre plajele de nisip din lume pana in 2100, potrivit unui studiu aparut luni in revista Nature Climate Change, informeaza AFP. Chiar daca omenirea reduce drastic emisiile de gaze cu efect de sera responsabile de incalzirea climatica, peste o treime din litoralul nisipos este amenintat, potrivit acestui studiu. Disparitia acestuia va avea consecinte in ceea ce priveste activitatile turistice, dar nu doar atat. "In afara turismului, plajele de nisip ofera deseori primul mecanism de protectie impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

