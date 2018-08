ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ Canicula şi ploile torenţiale s-ar putea intensifica în emisfera nordică, estimează cercetătorii Valurile de arsita si ploile torentiale s-ar putea intensifica in emisfera nordica pe fondul incalzirii globale care va determina o prelungire a perioadei de stagnare a "valurilor planetare" in anumite zone, a anuntat luni o echipa de oameni de stiinta olandezi.



Cercetatorii au explicat ca exista un risc de fenomene "extreme" in America de Nord, Europa si unele zone din Asia deoarece emisiile rezultate in urma activitatilor antropice perturba curentii de aer de la altitudini mari care sufla in directie estica in "valuri planetare" vaste si ciclice, relateaza Reuters.



"Vremea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perioadele de arsita ar putea deveni o trasatura caracteristica a climei la nivel mondial cel putin in urmatorii patru ani, sustin oamenii de stiinta. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca temperaturile medii inregistrate pe tot globul la suprafata pamantului si a apei ar putea fi anormal de ridicate…

- Valuri de canicula, furtuni puternice sau incendii de vegetație devastatoare. Sunt fenomene extreme care au pus stapanire pe mai multe zone din Europa și America de Nord, iar oamenii de știința ne avertizeaza ca ne așteapta vremuri grele, din cauza incalzirii globale.

- Vremea va deveni din ce in ce mai calda, iar precipitatiile isi vor restrange aria de acoperire, semnalandu-se doar local, dupa-amiaz asi seara in sud-evestul tarii si izolat in rest. Meteorologii vin insa si cu veste proasta: un val de praf saharian va lovi Europa in urmatoarele zile, fenomenul resimtindu-se…

- Primele doua luni din aceasta vara au fost cele mai ploioase din ultimii opt ani. In lunile iunie și iulie, aproape ca nu a fost o zi in care sa nu ploua in Romania, iar meteorologii spun ca vara aceasta este una atipica pentru toata emisfera nordica fara zile caniculare.O televiziune din…

- Ford va forma o divizie separata dedicata vehiculelor autonome, unde va investi patru miliarde de dolari pana in 2023, transmit Automotive News Europe si Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, compania va cauta investitori din afara pentru nou formata divizie Ford Autonomous Vehicles LLC, care…

- Temperaturile au atins niveluri record saptamana aceasta in mai multe regiuni din Europa si Asia, iar zeci de persoane au murit in incendii sau din cauza insolatiei, informeaza DPA. ''Vremea extrema, cu temperaturi record si valuri de caldura, seceta si precipitatii devastatoare, a marcat prima…

- Ploile torențiale au pus stapanire pe aproape toate regiunile din țara, iar vremea capricioasa nu se lasa dusa prea ușor. Ba mai mult, meteorologii anunța ca in continuare vom avea parte de averse și temperaturi scazute.

- Vremea va fi foarte calda in weekend in toata tara, temperaturile maxime urmand sa atinga chiar si 35 de grade in sudul si sud-estul tarii, fiind mai scazute pe litoral si in zona Deltei Dunarii. De sambata seara va aparea, insa, instabilitatea atmosferica si vor fi ploi de scurta durata, insotite de…