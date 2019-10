Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de marti, 29 octombrie, vremea se va raci accentuat in cea mai mare parte a regiunilor, in multe zone temperaturile urmand a fi mai mici decat cele normale in aceasta perioada. De vina este o masa de aer polar care va aduce vreme de iarna. In unele zone, temperaturile nocturne vor fi negative,…

- Numarul debranșarilor mereu in creștere nu indica decat spre nevoia romanilor de a beneficia de sisteme proprii de incalzire, fara a depinde in acest sens de unul centralizat. Piața dispozitivelor diverse pentru incalzirea locuințelor este astazi in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Iarna nu va lua pe nepregatite administrația locala a comunei Tureni, deja se fac stocuri de antiderapant și se pregatesc utilajele de intervenție. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Județean Cluj a aprobat Planul operativ de interventie in timpul iernii pe drumurile județene, pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020. Astfel, forul administrativ județean a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Meteorologii ANM spun ca pe parcursul urmatoarelor doua saptamani in unele zone temperaturile vor ajunge pana la 25 de grade Celsius. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Exista un pericol real ca sa avem probleme cu livrarea gazelor naturale in cazul in care Federația Rusa și Ucraina nu va ajunge la ințelegerea privind tranzitarea lor prin Ucraina? Iata ce spune președintele consiliului de administrație al "Moldovagaz", Vadim Ceban.

- Nume grele apar intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, care a fost finalizat in ceea ce privește cercetarile penale și a fost trimis Judecatoriei Turda, cu incadrarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva recomanda populației sa se aprovizioneze din timp cu lemne pentru foc, la nivelul tuturor ocoalelor silvice de stat din cadrul Romsilva existand in acest moment un volum disponibil de lemn pentru foc de 272.961,98 metri cubi. In primele șase luni ale anului, Romsilva…