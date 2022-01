Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de odihna, pe intreg teritoriul țarii, ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publica au desfașurat acțiuni de depistare a conducatorilor auto care incalca regulile de circulație. Astfel, pe parcursul zilelor de sambata și duminica, din numarul total de incalcari din traficul rutier,…

- Peste o suta de șoferi au fost pedepsiți in ajun pentru incalcarea regulilor circulației rutiere. In legatura cu sarbatorile, Inspectoratul Național de Securitate Publica al IGP a efectuat razii in toata țara. Cele mai frecvente incalcari sint depașirea limitei de viteza, nerespectarea indicatoarelor…

- 1100 de polițiști ai Inspectoratului Național de Securitate Publica au patrulate strazile pe intreg teritoriul țarii, in zilele weekend. In aceasta perioada, 32 de conducatori auto au fost depistați și inlaturați de la conducerea mijlocului de transport, alți peste 1800 de șoferi au fost sancționați…

- Polițiștii clujeni au acționat, sambata și duminica, in vederea creșterii gradului de disciplina in trafic, in special pentru combaterea evenimentelor rutiere negative generate de viteza excesiva.

- Viteza și nerespectarea regulilor de circulație rutiera au urmari destul de grave, insa unii participanți la trafic continua intenționat sa le incalce. Potrivit informațiilor, in weekendul curent, circa 2800 de șoferi au incalcat RCR, dintre care cele mai grave: depașirea limitei de viteza – 1041; nerespectarea…

- 60 de conducatori auto au fost depistați și inlaturați de la volanul mijlocului de transport de catre ofițerii de patrulare pe teritoriul țarii in acest weekend. Potrivit sintezei Inspectoratului Național de Securitate Publica, 47 dintre aceștea se aflau in stare de ebrietate avansata, șapte s-au ales…

- Peste 3400 de șoferi care au incalcat Regulamentul Circulației Rutiere au fost trași pe dreapta de catre agenții de patrulare in zilele de weekend. Nerespectarea regulilor de circulație de catre conducatorii auto au cauzat producerea a 13 accidente rutiere, soldate cu o persoana decedata și 19 traumatizate,…

