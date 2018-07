Stiri pe aceeasi tema

- Familia Iohannis trebuie sa plateasca 1,2 milioane de lei, pentru prejudicii aduse statului din incasarea unor chirii din imobilul de pe str. Nicolae Balcescu, din Sibiu, pierdut definitiv in instanta, a declarat vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Patru persoane au ajuns la spital și alte noua au primit ingrijiri medicale de la echipajele de pe ambulanțe in urma unui accident produs, miercuri dimineața, in județul Teleorman, pe drumul național 6F. Inițial, autoritațile au activat planul roșu de intervenție, avand in vedere faptul ca in accident…

- Baieții de la Fly Project, peripeții in Kazakhstan. De la Festivalul Alba Fest 2018 de la Alba Iulia au plecat direct spre Otopeni, pentru a prinde avionul spre Astana. Dupa peste 16 ore in mașina prin țara și alte cateva ore bune de zbor, nedormiți absolut deloc, au ajuns in Kazakhstan, unde au avut…

- CSA Steaua nu-l va avea la dispoziție pe golgeterul ei Alin Predescu in meciul doi din play-off-ul Ligii a 4-a, cu Tricolor, de miercuri. Decarul roș-albaștrilor a suferit o comoție in meciul cu Dinamo și a parasit terenul. Imediat dupa accidentare a fost dus la spital unde i s-au facut mai multe investigații.…

- Au furat un automobil in valoare de 15.000 de euro, parcat in curtea unui magazin pe strada Nicolae Costin din Capitala. Hotii sunt doi barbati, cu varstele de 31 si 36 ani, originari din Nisporeni.

- Un barbat de 59 ani, cetațean Roman cu domiciliul in Australia, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe str. Victoria, din localitate, nu a adaptat viteza in apropierea unei treceri de pietoni marcata și semnalizata corespunzator, motiv pentru care nu a observat la timp o tanara de 20 ani, care traversa…

- Plecat de la Dinamo sa-și cauta liniștea in Croația, la Hajduk Split, fundașul roman Steliano Filip are parte de un final de sezon extrem de aprins și periculos. Fanii lui Hajduk, recunoscuți pentru violența lor, și-au dat din nou in petec dupa ultimul meci din Croația.

- Gaz Metan Medias si ACS Poli Timisoara s-au zbatut 80 de minute in mediocritate accentuata, intr-o mare de greseli, multe demne de etapele de cadeti si juniori din dezvoltarea profesionala a fotbalistilor, pentru ca in ultimele zece minute de joc sa isi aduca aminte ca joaca pe cea mai importanta…