Încăierare la Garda de Mediu Galați. Un comisar a ajuns la spital după ce s-a „certat” cu comisarul-șef Sorin Dănăilă Polițiștii din Galați au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”, iar Corpul de Control al Garzii Naționale de Mediu Galați va efectua o ancheta disciplinara la Comisariatul din Galați dupa ce vineri a avut loc un conflict cu violențe verbale și fizice intre comisarul-șef Sorin Danaila și comisarul Daniel Tudorache, fost subprefect de Galați și fost comisar-șef al Garzii de Mediu Galați. Intre cei doi a avut loc o discuție tensionata in legatura cu activitatea profesionala și s-a ajuns la replici dure și violențe fizice. A fost alertata Poliția prin 112… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

